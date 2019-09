All politikk er lokal, sa den amerikanske politikeren Tip O’Neill ofte. Om det er sant, er det vel spesielt sant for lokalvalg. Og det skorter ikke på lokale, særegne forklaringer på de mange skjellsettende resultatene i vårt eget valg for noen uker siden.

Men sett fra et mer globalt perspektiv, og det er jo iblant verdt møyen, er det slående at 2019-valget så tydelig flyter på de samme strømningene som slår over hele den vestlige verden.