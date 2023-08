Barbie, Bjørnar og drømmen om å få være et menneske

Barbie var det peneste jeg visste, skriver Marianne Marthinsen. Vis mer

Noe er annerledes enn for bare noen år siden.

Denne sommeren har jeg tilbrakt på et nedlagt fiskebruk på Vestlandet, ervervet i smug omtrent samtidig som jeg misledet Aftenpostens lesere til å tro at jeg hadde kommet meg ut av de aggressive klørne til NRKs «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Det var på ingen måte sant.

Som et resultat av dette har både jeg og vestlendingen jeg er gift med, stått store deler av ferien med hodet i et sparkelspann uten annen kontakt med omverdenen enn P10 Country på radioen og en og annen sporadisk samtale med de ansatte på byggevarehusene rundt omkring i Sunnhordland. Vi har allikevel ikke unngått sommerens to store snakkiser: Barbie og Bjørnar.