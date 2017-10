Det selverklærte miljøpartiet Rødt er motstander av bompenger. Partiet anser virkemiddelet som en usosial avgift som rammer uavhengig av inntekt og betalingsevne.

Argumentet kan brukes mot enhver miljøavgift. Det er ikke bare nye bompenger eller økt pris på beboerparkering som vil være enklest å håndtere for de rike – årsavgiften eller bensinprisen rammer minst like usosialt.

Også dagens karbonavgifter på flyreiser, emballasjeavgiften, og avgiften på elektrisk kraft er usosial, i den forstand at den ikke tar hensyn til størrelsen på lommeboka.

Det samme problemet gjelder ofte også gulrøttene i miljøpolitikken.

VG beskrev i februar hvordan milliardærer fikk store summer i støtte av Oslo kommune for å skifte oljefyren sin. Avgiftsfritak og kollektivfeltadgang har gjort elbilen populær som nummer to-bil i velstående husholdninger i Bærum. Og elsykkelstøtten fra byrådet i Oslo fikk kritikk for å være et rikingsubsidium.

Treffende kritikk

Kritikken er for så vidt treffende. Miljøtiltak tar sjelden hensyn til at folks lommebøker er av forskjellige størrelse.

Når avgifter likevel er et velegnet virkemiddel i miljøpolitikken, er det fordi de ofte virker, i hvert fall hvis de er høye nok.

Forbud kan riktignok være enda mer effektivt enn prising.

Å bannlyse bil totalt i Oslo vil dessuten være helt sosialt rettferdig, men prising er langt mer liberalt, realistisk, populært og hensynsfullt. Nå kan folk fortsatt få lov til å forurense, men som rasjonelle forbrukere vil vi tilpasse oss at det blir dyrere.

Mandag var første dag med rushtidsavgift i Oslo, og demonstrerte dette: Trafikken før klokken 6.30 gikk opp, fordi folk ville unngå den økte rushtidsavgiften.

Selv om denne tilpasningen ikke har stor miljøeffekt, vil andre ha det. Analysene viser at prisøkningene vil få ned trafikken med elleve prosent.

Fattige blir subsidiert

Det må nevnes at miljøpolitikk motvirker ulikhet ved at fattige gjerne rammes hardest av lokal forurensning såvel som klimaendringer. Men det hjelper jo ikke på lommeboken.

Så hvordan skal man løse problemet med at miljøtiltakene rammer usosialt?

Skien kommune har innført en ordning der lavinntektsfamilier kan få subsidiert bompenger. Det er en uortodoks løsning, med sine prinsipielle og praktiske problemer.

Mer utbredt, blant annet hos Civita, republikanske tungvektere i USA, SV og MDG, er drømmen om såkalt «klimaavgift til fordeling».

Det innebærer at pengene som tas inn på miljøavgifter, blir fordelt tilbake til alle borgere. De fleste vil på den måten gå i pluss, ikke minst de fattigste, som jevnt over forurenser mindre enn de rike.

Tanken er fornuftig, også fordi det kan øke oppslutningen om miljøpolitikken. Og det vil terminere argumentet om at miljøpolitikk egentlig bare handler om å skaffe penger til statskassen.

Men det spørs hvor populært det vil være i praksis. For miljøavgifter handler jo også om å skaffe penger til å finansiere andre goder.

Aksepterer bompenger mot utbygging

Ukens økninger i bompenger er et godt eksempel. Inntektene går til å bygge Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen, drive kollektivtrafikken, nye E18 vestover og E6-prosjektet over Manglerud (trolig), flere sykkelveier og nye signalanlegg for kollektivtrafikken. For å nevne litt.

Skulle bompengemilliardene tilbakeføres direkte til folket – altså en slags skattelette til alle – ville ikke prosjektene bli noe av. Eller de måtte finansieres på andre måter, for eksempel ved å øke skattene, og da er man jo omtrent like langt.

Å la være å bygge er heller ikke nødvendigvis populært: Norsk samferdselspolitisk erfaring viser at folk aksepterer bompenger så lenge veien blir bygget.

Ikke de fattige som rammes mest

Miljøpolitikkens negative sosiale effekter kompenseres mest effektivt gjennom annen fordelingspolitikk. Gjennom skattesystemet og velferdsstaten skjer det allerede en relativt sterk omfordeling.

Selv om det denne uken ble dyrere å kjøre bil i Oslo, kan mange av byens fattige nå nyte godt av billigere barnehage og mange steder gratis aktivitetsskole, områdeløft flere steder, styrking av skoler og et jevnt over bedre offentlig velferdstilbud - inkludert utvidelser av kollektivtilbudet.

Dessuten: Bilbruk er allerede langt mer utbredt blant de velstående enn blant fattige. Dermed er det viktigere for denne gruppen å forbedre alternative tilbud enn å holde prisene på å kjøre bil nede.

Analysene til utrederen Urbanet viser at både rushtidsavgift og de planlagte nye bomstasjonene langs Ring 2 rammer arbeidsreiser for menn med relativt høy inntekt sterkest. I mindre grad vil de ramme skolekjøring for småbarnsfamilier eller folk med lav inntekt. For øvrig treffer bompenger mer sosialt enn generelle avgifter på bilbruk, som årsavgift.

I teorien kan altså de rike med mer fleksible jobber lettere unngå rushtidsavgiften, men de konkrete analysene underbygger ikke dette.

Rike har jevnt over bedre råd

Argumentet om at det «nå bare blir rike som har råd til å kjøre bil» er strengt tatt ikke annet enn en banal observasjon av at rike har råd til mer enn de fattige.

Med andre ord, og dette burde jo Rødt kunne skrive under på: Er man bekymret for fattiges økonomi som følge av bompengeøkninger, er skatteøkninger for de rikere en god løsning.

Da kan man bygge ut både det universelle og målrettede velferdstilbudet, mens de fattige tar en mindre del av regningen, enten i form av skattelette eller forbedret tilbud. Og utslippene går ned.

En bonus er at man da også vil finne ut om omsorgen for de fattige er reell, eller om man egentlig bare skyver dem foran dieselbilen sin.