Stengt skole er ikke bra. Men lang sommerferie er bra?

Åtte uker sammenhengende fri er for mye av det gode.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I forrige uke kunne man lese hos NRK at de yngste elevene fikk store kunnskapshull av hjemmeskole under korona. Den negative effekten var like stor som en lang sommerferie, sto det.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde liker utviklingen dårlig.

– Jeg er bekymret for at noen barn kanskje har mistet motivasjon, mange har savnet vennene sine og læreren sin, men også at man har tapt lesing og regning, kanskje særlig de barna som har foreldre som ikke kan hjelpe dem hjemme, sa hun.

Hun har et godt poeng. Lang pause fra skolen er ikke bra. Regjeringen har innvilget 500 millioner kroner til sommerskole og 500 millioner kroner for å tette kunnskapshull blant elever i kommunene.

Men hvorfor er en like lang pause fra skolen normalen hver sommer?

Oppbevaring før skolestart

Snart legger landets barn bak seg en åtte uker lang sommerferie. Været har vært over all forventning. Fotballsko er blitt slitte, rasp fra bringebærbusker har satt seg på små barnearmer, flytevester har fått lukten av sjø.

De fleste som har barn, kjenner på at sommerferien er en tid der man endelig får komme nær barna sine på en annen måte enn man får til i hverdagen. Lite er bedre enn å våkne av en klem fra et barnekinn istedenfor den truende lyden av vekkerklokken.

Men åtte uker? Det er for lenge. For mange fem- og seksåringer blir det første møtet med skoleverket en halvtom SFO uten barnehagens kjente rammer og pedagogiske innhold. Det er oppbevaring.

For andre blir det lange dager med Ipad og Youtube mens foreldrene er på jobb. Mens ukene går, glemmes mye av det man lærte i fjor. Kunnskap er ferskvare. Bare prøv å huske passordet til PC-en etter åtte uker fri.

Ferie er bra, men den trenger ikke være så lang

Det finnes mange europeiske barn som har enda lengre sommerferie enn de norske. I Italia stenger skolen i hele 13 uker. I Hellas og Portugal har de 12 uker sommerferie.

Men det finnes også land som har kortere ferie. I Nederland, Tyskland og Danmark begrenser de sommerferien til seks uker. Noe slikt kunne kanskje være en tanke her hjemme også.

For all del: Det er mye som er bra med ferie. Forskning støtter det også. En amerikansk Gallup-studie fra 2014 konkluderte med at regelmessige ferier har en sterkere sammenheng med mental velvære enn inntekt. Lavtlønnede som reiste på ferie innimellom, hadde bedre mental helse enn dem som tjente fem ganger mer og ikke tok ferie.

Men ingen forskning meg bekjent støtter ideen om åtte uker sammenhengende ferie. Tvert imot finnes det en god del forskning på at det har temmelig uheldige effekter. For eksempel at man glemmer mye av det man har kjempet hardt for å lære.

Skaper større forskjeller

Daværende leder i Tankesmien Agenda og nåværende direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen skapte debatt om ferien i 2015. Forskning viser at lang ferie øker forskjellene mellom fattig og rik, påpekte hun. Barn fra fattige familier takler lang ferie dårligere enn barna fra mer velbeslåtte familier.

Sommerleirer og sommerskole for barn er vanlig kost i USA, for amerikanske foreldre har ikke mye ferie. Men slike aktiviteter koster penger der og er et knapphetsgode her. Får man ikke delta, stiller man opp til skolestart med mindre sommerlæring i bagasjen enn de andre.

Gerhardsen viste også til at i Japan er skoleåret 243 dager, i Sør-Korea 220. I Norge er skoleåret 190 dager. Over år blir forskjellene store.

Et av godene ved læreryrket er at barna er borte fra skolen en god slump av året. Lærerne som står i et krevende yrke med lange arbeidsdager, fortjener solide pauser. Et forslag om å gjøre sommerferien kortere vil trolig møte motstand.

Spre det utover året

Men hva om man tok to uker fra sommerferien og la dem inn et annet sted? Litt lenger julefri? En ekstra påskeuke? En uke ekstra høstferie?

Slik gjør man det i Tyskland. De fleste skoler, litt avhengig av region, har 1–2 uker høstferie, 2–3 uker vinterferie, en uke fri i februar og 2–3 uker ferie i påsken.

Kanskje ville det kreve litt oppbevaring på SFO med en slik ordning også. De færreste foreldre har anledning til å ha like mye fri som skolebarn bør ha. Men kunnskapshullet etter en milelang sommerferie ville blitt litt mindre.