Hun har hendene på ryggen. De viltre, røde krøllene er temmet i to stramme fletter. Skuldrene peker opp mot taket. Hun har satt joggeskoene under vitneboksen, og bare et tynt par med svart strømpebukse skiller henne og gulvet i rettssalen. Andre som senere skal stå i hennes sted, flytter urolig på beina. De har hendene foran seg, knyttet sammen eller i kors. Som for å beskytte seg.

Men ikke «Kathrine», som jeg kaller henne i denne teksten.

Hun har lagt hendene på ryggen og står med overkropp og hjertet åpent mot dommerne. Hun er jordet.

Hun fremstår slik jeg kjenner henne. Fordi det gjør jeg, og det er derfor jeg er her. For å få svar på det som for meg er uforståelige og ubehagelige spørsmål.

Hvordan kunne dette skje deg, Kathrine?

Det er ikke bare jeg som lurer.

«Hvordan fikk han egentlig kontroll over deg», spør aktor den rødhårede kvinnen i tyveårene.

«Det er et spørsmål jeg har stilt meg selv utallige ganger», svarer hun og rister lett på hodet.

For Kathrine har aldri vært eller oppført seg som et offer. Tvert imot.

Vi har kjent hverandre noen år. Kathrine er stor, sterk, utålmodig. En lederskikkelse på idrettslaget.

Men plutselig forsvant hun fra min og andres radar. Inn i et skadelig forhold som ble stadig verre over en tidsperiode på åtte måneder.

Hun er et eksempel på at de gamle «sannhetene» om hvorfor kvinner blir i et voldelig forhold – økonomisk avhengighet, barn, manglende nettverk – ikke er fullstendige forklaringer. For «den moderne og uavhengige kvinnen» blir også slått.

Fra 1992 til 2015 har nærmere 60.000 kvinner, 500 menn og 44.000 barn hatt et opphold på et av landets krisesentre.

Ikke alle kommer seg ut før det er for sent.

Partnerdrap utgjør en stadig større del av drapsstatistikken. Som Pimsiri Songngam og hennes 12 år gamle sønn Petchngam som ble drept i Kirkenes av Songngams ektemann i 2016.

Men dette er jo tall eller historier langt borte fra min virkelighet. Eller jeg trodde i hvert fall det.

Jeg har tydeligvis en blindsone.

Hvorfor dro du ikke før?

For den stolte, høylytte, sprudlende og glade unge kvinnen, som takler hardere enn de fleste på banen, står i rettssalen og forteller om psykisk og fysisk mishandling.

«Jeg trodde jeg kunne fikse ham. Jeg ville elske ham bedre. Trodde at jeg med mine ressurser og mitt pågangsmot kunne skaffe ham hjelp.»

Kjærlighet og troen på endring, blandet med vedvarende frykt for represalier og en dash skam, er en lammende cocktail.

Kathrine forteller ikke om blind vold, men om vold i blindsonen.

«Hadde noen utøvd vold mot meg på gaten i Oslo, hadde jeg anmeldt personen umiddelbart. Men når det skjedde i hjemmet, ble saken en helt annen.»

Hvorfor politiet likevel?

Kathrine endte opp hos politiet til slutt. Hun følte ikke at hun hadde noe annet valg, hun var for redd. Da politiet fulgte henne hjem fra politistasjonen, satt den tidligere samboeren og ventet på henne – i mørket.

Det vanligste er at kvinnen ikke anmelder. Mye av volden forblir skjult, i vår alles blindsone. I en studie gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2014, går det frem at bare 1 av 4 kvinner selv anmeldte alvorlig fysisk vold.

Ganske raskt etter anmeldelsen, omstendighetene tatt i betraktning, kom Kathrine ut av det moren hennes kalte «hjernevaskingen».

I forbindelse med utdannelsen stilte hun ut kunst basert på sine egne blåmerker og erfaringer fra den voldelige perioden.

Tilbakemeldingene har vært rørende, responsen stor.

Kathrine begynner nå så smått å tro at hun kan bruke erfaringen og utstillingen til å advare og hjelpe andre. Til å få noe meningsfullt ut av noe så vondt.

Men først må hun gjøre noe hun gruer seg til. I rettssalen leverer hun et vitnemål som er med på å dømme hennes tidligere samboer til ett og et halvt års fengsel og erstatning.

Aktor viser frem bevis på mishandlingen i bilder, i journaler, på lydopptak. Kathrine hadde samlet dokumentasjonen gjennom hele forholdet. Først og fremst for å ha mulighet til å sjekke sin egen historie i ettertid. Det hele føltes så absurd, uforståelig.

Det hun først brukte som bevis for seg selv, er nå bevis i en straffesak. Kathrine ble trodd på alle punkter i tingretten, men den tidligere samboeren erkjenner ikke straffskyld. Han har anket dommen.

Kanskje burde denne artikkelen ha sluttet her. Med lærdommer om at selv den sterkeste kan havne i et voldelig forhold, og at man da trenger støttende, ikke dømmende, venner. Og at bevis er gull – for en selv og rettsapparatet.

Men hvorfor feirer du ikke?

Selv om Kathrines sak foreløpig er en «suksesshistorie» i strafferettslig sammenheng, var det ikke dette hun ønsket seg.

«Jeg er glad for å bli trodd, ikke misforstå meg. Jeg har fått utrolig god oppfølging av alle jeg har spurt om hjelp, enten det er lege, legevakt, sosionom eller politiet. Samtidig har ikke han fått noe oppfølging, og det er jo han som trenger hjelp.»

Jeg skjønner at det er ingen vinnere i denne saken, bare tapere. Og den største taperen av alle er nå dømt til fengsel. Kathrine aner ikke hvilken oppfølging han vil få, og det bekymrer henne. Det bekymrer meg også.

Han kan bli en fri mann hvis saken kommer opp i Lagmannsretten – eller nok en gang bli dømt til fengsel. Men ingen av alternativene lover noe hjelp til å takle følelser eller de siste vanskelige årene.

«Hvordan skal denne prosessen hjelpe ham til å ikke slå igjen», spør Kathrine.

Det er kanskje det mest ubehagelige spørsmålet av dem alle.

