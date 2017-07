Kanskje står Putin ikke bak | Frank Rossavik

I det aller minste var Donald Trumps sønn i fjor sommer rede til å samarbeide med russiske myndigheter for å ødelegge valgkampen for demokratenes kandidat, Hillary Clinton. Beviset ligger i en e-postveksling Donald Trump Jr. selv har offentliggjort.

Dette er ille nok, særlig når man vet hvilken viktig rolle presidentens nærmeste familie spilte under presidentvalgkampen og spiller i dag.

I tillegg er det nå sannsynlig at to andre av Trumps nærmeste, svigersønnen og den daværende kampanjelederen, også var rede til å samarbeide med russerne. Jared Kushner, som nå har en viktig posisjon i Det hvite hus, og Paul Manafort deltok på møtet med den russiske advokaten som e-postutvekslingen fikk i stand.

Spørsmålet er hva de to visste om premissene for møtet, men det er vanskelig å tro at Trump Jr. fikk to så travle folk med uten at de var informert.

Lavt etisk nivå

Så hevdes det at den russiske advokaten likevel ikke hadde noe vesentlig å fortelle om Clinton. Advokaten hevder dessuten at hun ikke opptrådte på vegne av russiske myndigheter.

I strafferetten snakkes det om hvorvidt en handling var uaktsom, forsettlig eller overlagt. Jeg kan være villig til å tro familien Trump ikke skjønte at samarbeid med russere var ulovlig. I så fall kan Juniors e-postveksling og møtevirksomhet ha vært uaktsom eller forsettlig.

Det vil innebære at han enten ikke tenkte over handlingen eller at den var opportunistisk, ikke planlagt og med ond hensikt. Han sier selv at han gikk på møtet fordi han ville høre hva advokaten kunne ha å fortelle.

Ulovlig eller ikke, det sier mye om folks etiske nivå at de vil samarbeide med et autoritært regime for å skade en politisk motstander.

Risikabel metode

At Donald Trump Jr. er avslørt som løgner, er liksom bare en underhistorie her. Han har tidligere nektet plent for enhver kontakt med russere.

Spørsmålet alle stiller er selvsagt hva mannen på toppen visste. Erfaringen viser at ingen logiske resonnementer kan lede til svar. Jeg aner ikke hva presidenten visste og våger meg ikke på noen teori.

Det som fortsatt plager meg litt med historien, er spørsmålet om russiske myndigheter virkelig var så dumme at de sendte advokaten til et slikt møte med Trumps amatører.

Hvis de ville plante informasjon som kunne skade Clinton, fantes det langt mindre risikable måter å gjøre det på.

Jeg ser på Vladimir Putin som temmelig ond, men proff. Han har tross alt tung etterretningsbakgrunn og risikerer vel ikke at en så viktig operasjon klønes til?

En tredje variant

Dette er en spekulasjon, men den russiske innsatsen i presidentvalgkampen ble kanskje ikke styrt av Putin. Den kan ha vært styrt av noen – i eller utenfor selve maktapparatet – som ville støtte hans agenda. Slike maktsentra finnes og graden av forbindelse til toppen varierer.

Det er i så fall ikke så langt fra hva den russiske presidenten selv nylig sa, nemlig at noen andre i landet kan ha stått bak.

Snakker Putin sant? Selv ikke dette kan utelukkes. I så fall snakker også advokaten sant. I dette bildet klinger det mindre absurd at en russisk popstjerne, hvis milliardærfar kjenner Putin, tok initiativet til det tidligere nevnte møtet.

Amerikansk debatt handler liksom bare om at enten sto «Russland» bak, eller ikke, men en tredje variant er mulig.