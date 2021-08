Få nå ut de vaksinene, i det minste!

Smittebølgen i skolene er uholdbar. Det er tiltakene også.

En FHI-anbefaling om å vaksinere barn ned til 12 år kan komme allerede over helgen.

Nå nettopp

«Er det uproblematisk at så mange unge mennesker går gjennom smitte? Med tanke på langtidsvirkninger for dem, virkninger for familiene deres og at høyt smittenivå skaper problemer for mange skoler?»

NRKs Petter Svaar stilte spørsmålet elever, foreldre og lærere er opptatt av da helseminister Bent Høie (H) fredag holdt pressekonferanse om den dramatiske smitteøkningen blant barn og unge.