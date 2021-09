Hva ville vært valgkampens store sak hvis valget var i januar?

Her er et forslag: strømprisen.

Høyspentledning på den såkalte Vinstralinja i Lillomarka i Nittedal.

Det er vanskelig å spå, ikke minst om fremtiden. Men hvis vinterens store debatt ikke handler om strømprisen, skal jeg spise min gamle skrusikring.

Valgkampen handler derimot i liten grad om strømprisen. I år handler det mye om økte forskjeller og klima. Senterpartiet lyktes lenge i å få valgkampen til å handle om sentralisering, definert som flytting av makt og ressurser fra distrikt til by, men på et eller annet tidspunkt gikk luften ut av ballongen. Nå er det mer snakk om gratis tenner enn om den for ikke lenge siden forhatte sammenslåingen av fylker og kommuner og nedlagte lensmannskontor.