Hvis alle er syke, er ingen syke

Det er ikke noen god idé å lage så vide rammer for en diagnose at den treffer nesten alle.

21 minutter siden

Hver tiende elev på videregående lider av en spiseforstyrrelse, viser en ny studie. Så mange som én av tre jenter i aldersgruppen er i faresonen.

Dette kunne man lese i Aftenposten i uken som var. Det var all grunn til å hoppe i stolen. Én av tre i fare? Alle som har kjent noen med en alvorlig spiseforstyrrelse, eller engang lest om det, vet at det ikke er noe å spøke med. Anoreksi, som er den vanligste formen for spiseforstyrrelse, er den dødeligste lidelsen for unge kvinner i Norge.