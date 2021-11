Mer enn «bla, bla, bla»

Men tydeligere ord må følges opp av mer og raskere handling.

Over et døgn på overtid kunne presidenten for klimamøtet, briten Alok Sharma, avslutte konferansen i Glasgow. Til venstre sitter generalsekretær Patricia Espinosa i FNs klimakonvensjon.

14. nov. 2021 07:41 Sist oppdatert 21 minutter siden

Var klimamøtet i Glasgow vellykket? Avslutningen kunne gi inntrykk av at det ikke var det.

I siste sving sørget India og Kina for å svekke et viktig punkt. I stedet for å «fase ut» kull, krevde India at det skulle så «fase ned». Og slik ble det.