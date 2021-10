Med rett til å forvirre

Er Jonas Gahr Støre en seierherre? En bløffmaker? En dott?

Det pågår en slags debrief i kommentatormiljøet. Hva skjedde egentlig da SV forlot regjeringssonderingene i Hurdal? Hvorfor havarerte det rødgrønne prosjektet? Og hva sier dette om Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Det er riktig å si at analysene spriker en smule. Og at det er mye rart i dem. Mens kinoaktuelle James Bond har «a licence to kill», har visst Støre «a licence to confuse».