Slik kan det nye regjeringskvartalet bli 3 milliarder billigere

12. apr. 2022 13:35 Sist oppdatert nå nettopp

Ring 1 er i dag åpen for biler og kollektivtrafikk. Etter planen skal den graves lenger ned i bakken av sikkerhetshensyn.

Bærebjelken i Oslos sentrumstrafikk skal vekk. For godt?

Neste år skal Ring 1 stenges. Hverken biler eller busser får kjøre gjennom Hammersborgtunnelen, et av Oslos virkelige høl. Kjøreopplevelsen der blir neppe noe savn. Men for trafikkavviklingen i sentrum har tunnelen under Arne Garborgs plass vært en bærebjelke siden åpningen i 1989.

I tre år må bilister finne seg andre ruter. Årsaken er byggingen av det nye regjeringskvartalet. For å tilfredsstille kravene til sikkerhet, skal Hammersborgtunnelen senkes med inntil 10 meter. Dette koster 3 milliarder kroner. Omtrent 5 millioner pr. meter.