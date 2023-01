Noen familieoppgjør bør skje innenfor husets fire vegger

09.01.2023 14:43

Prins Harry har gitt intervjuer til både britisk og amerikansk presse i forbindelse med bokutgivelsen av «Spare».

Prins Harry er et ekko av sin mor, prinsesse Diana. Det er til å gråte av. Men hva er det han egentlig vil oppnå?

Du skulle ha et hjerte av stein for å ikke bli dypt berørt da prinsesse Diana ble begravet den 6. september 1997. Hun hadde omkommet i en bilulykke i Paris. Bak kisten gikk to unge gutter. Prins Harry og prins William var henholdsvis 12 og 15 år gamle.

Offentligheten har i ettertid fått høre om hvor hengiven prinsessen var som mor, og hvor sårbare de to guttene var etterpå. Og ikke minst, ifølge prins Harry, hvor lite hjelp han fikk i etterkant til å takle sorgen. Han har levd et utagerende liv med mye smerte. Før han traff redningen: Meghan Markle.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn