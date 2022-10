Selv kvinner kan ta plass i våre dager

Therese Sollien Kommentator i Aftenposten

7 minutter siden

"Powerwomen" kaller Viaplay dette femkløveret for: F.v. Anita Krohn Traaseth, Iman Meskini, Leah Behn, Ingeborg Heldal og Isabelle Ringnes.

Powerwomen Norge er lett å like. Hva programmet har med makt å gjøre, skjønner jeg ingenting av.

Her satt jeg og ventet på en grusom seanse i sofaen etter å ha lest Aftenpostens nådeløse anmeldelse. Powerwomen Norge, liksom – åh, bare hold opp. Jeg orker ikke når man kommer trekkende med et begrep som makt når programmet egentlig handler om influensere som går på fotoshoot. Landet er proppfullt av mektige kvinner. Gi meg for guds skyld heller en serie om sentralbanksjefen, LO-lederen og utenriksministeren eller noe hvis man først skal snakke om makt. Og kvinner, som av en eller annen grunn er et eget poeng i denne serien.

Men så skjedde noe uventet: Jeg digger de damene i Powerwomen Norge etter å ha sett to episoder. Oj sann.