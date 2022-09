«I’ve «slept» with Putin, you should do the same».

Jeg klarer ikke å få den tittelen ut av hodet og skal fortelle deg hvorfor.

Med Machiavellis briller på er Putin en dyktig leder i bruk av makt for å nå sine mål, skriver Anita Krohn Traaseth.

Anita Krohn Traaseth Næringslivsleder og forfatter

8 minutter siden

Motløs. Det er en tilstand jeg sjelden befinner meg i. Men i sommer derimot, etter en 72 timers økt i forbindelse med et masterprogram i ledelse, snek ubehaget seg langt inn under huden og ble værende. Tre døgn med Putin – å bli tvunget til å gå i dybden på de brutale realitetene og surrealismen vi står midt i, var en skjellsettende opplevelse. Siden den gang har et engelsk, foreløpig uskrevet essay kvernet i hodet, med tittelen: «I’ve «slept» with Putin, you should do the same.»

Som mange andre har jeg begrenset og overfladisk kunnskap om Putin som leder, og om bakgrunnsteppet for krigføringen i Ukraina. Oppgaven var å analysere Putin lederstil, samt svare på spørsmålene: «Er medienes beskrivelse av Putins handlinger som grensende til galskap en riktig bedømmelse? Hva gjør at Putin har såpass sterk støtte hos den russiske befolkning til tross for at det internasjonale samfunnet fordømmer hans handlinger? Og er Putin en dyktig leder i bruk av makt for å nå sine mål?»