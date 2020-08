Trump vil skremme kvinner til å stemme på ham. Det kan funke.

Trump satser på at han klarer å tenne frykten i den «tause majoriteten».

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Hvis bare hvite menn fikk stemme i USA, kunne Donald Trump ha reist til en av luksushotellene sine og spilt golf frem til valget 3. november.

Et flertall av amerikanske menn har ikke stemt for en demokratisk presidentkandidat på over 40 år. Et flertall av hvite amerikanere har ikke stemt for en demokrat på 50 år. Og hvite menn? Den siste gangen et flertall av dem stemte for en demokrat var da Lyndon B. Johnson vant i 1964.