Den irriterende journalisten uten ståsted

Avpolitiserte medier kan oppfattes som veldig politiske.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kulturmarxist! Alt-right! Jeg kan nesten ikke skrive om noe uten at det kommer meldinger i ulike kanaler med påstand om at jeg står langt til høyre, langt til venstre eller på et tredje ytterpunkt.