Det kan bli årets pinligste boikott. Hvalfangere, jegere og Sp-politikere sier nei til å støtte TV-aksjonen mot plast i havet.

Noen ganger kommer interessegrupper uheldig ut i mediene.

Ole Mindor Myklebust, styreleder i Norges Småkvalfangerlag, både skrev og sa til NRK her om dagen at laget akter å boikotte den årvisse TV-innsamlingsaksjonen i NRK til høsten.

Pengene skal gå til WWF Norge og deres kamp mot plastforsøpling av verdenshavene. WWF er engasjert i prosjekter for avfallshåndtering i Indonesia, Vietnam, Thailand og Filippinene, men småhvalfangerne akter ikke å bidra.

«Småkvalfangerlaget er sterkt kritisk til at en organisasjon som i mange år har frontet et negativt syn på norsk hvalfangst, skal være mottager av disse inntektene», skriver de.

Småkvalfangerlaget representerer 12 skuter i alt og er dermed ikke å regne blant landets aller tyngste lobbygrupper. Men av alle grupperinger i dette land burde hvalfangerne være blant de aller, aller siste til å forkludre en innsamlingsaksjon mot plast i havet.

Hval vekket verden

Det var en hval som for tre år siden fikk alarmen til å kime intenst. I buken på en strandet gåsenebbhval på Sotra ble det funnet plastposer, plastsekker og plastflak, 40 ufyselige fremmedobjekter i alt, sammenklumpet i en ball. Ikke ofte går en sak fra Norge så fort rundt til medier verden over.

I enorme kvanta driver plastavfall ut i verdenshavene, 15 tonn pr. minutt, ifølge et grovanslag fra WWF. Så hvordan kan vettuge mennesker komme på tanken om å si nei til skoleelever, pensjonister og andre gode krefter som står på døren i oktober med innsamlingsbøsse (av plast) i hånden?

Boikotten bunner i gammel uvilje mot WWF Norge som organisasjon. WWF er jo ikke bare mot plast, de er også for en større norsk bestand ulv og andre rovdyr. På 1990-tallet var stiftelsen mot norsk fangst av vågehval.

«Ikke en rød øre»

Nationen fanget opp de første protestene alt da WWF vant TV-aksjonen i fjor. – Ikke en rød øre til den gjengen der, ytret et medlem av Jegernes Interesseorganisasjon.

Et stemningsutbrudd fra en jeger må få passere. Mer forbløffende er det at stortingsrepresentanter fra Senterpartiet legger seg på samme spor.

– Det er viktig å bekjempe plast i havet, men jeg ville aldri ha valgt den organisasjonen til å fronte den saken, uttaler stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) fra Nordland til NRK.

Null kroner fra Lundteigen

Også Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant fra Buskerud, gir bøssebærerne en tidlig beskjed om at de kan la være å ringe på.

– Jeg støtter heller andre miljøorganisasjoner. WWF interesserer seg ikke for oss som bor i distriktene, sier Lundteigen.

Bodøs varaordfører, Ola Smeplass, tidligere rodeleder i flere TV-aksjoner, vil heller ikke gi noe. Men så åpner han døren så vidt på gløtt:

– Dersom WWF klarer å overbevise meg at de ikke lenger går til stadige angrep på Senterpartiets politikk, skal jeg revurdere.

Må regnes som seriøs

Folk må få stå fritt til å støtte og la være å støtte hvem de vil. Frelsesarmeen har gjennom årene gått glipp av adskillige kroner i sin julegryte på grunn av organisasjonens negative holdning til homofili. WWF har høstet kritikk for å la seg sponse for tungt av multinasjonale foretak som mest er ute etter å skaffe seg selv et grøntstempel.

Men likevel: WWF, tidligere kjent som Verdens villmarksfond, er en verdensomspennende og seriøs miljøorganisasjon. Kong Harald har en fortid som president i WWF Norge gjennom 20 år.

Jegere og gårdbrukere i og utenfor Senterpartiet bør klare å støtte denne TV-aksjonen mot plast selv om WWF også har synspunkter på ulv, bjørn og jerv. En boikott vil sende et forvirrende signal til barn og ungdom som med rette tror de er ute og samler penger til noe viktig.

Noen er sure for lenge

Noen blir i overkant historiebevisste og gremmer seg for lenge over gamle, tapte slag. Serberne har ennå ikke klart å forsone seg med nederlaget på Kosovosletta i 1389.

Men hvalfangere burde ikke gå rundt og gnure over at WWF Norge var motstander av hvalfangst på 1980- og 1990-tallet. Organisasjonen skiftet syn ved årtusenskiftet og har siden støttet en bærekraftig beskatning av vågehval.

Så avviser da også småhvallagleder Ole Mindor Myklebust i et forvirrende intervju med NRK – i strid med hvalfangerens egen pressemelding – at den varslede boikotten har noe med denne gamle vågehvaldebatten å gjøre.

– Dette er et internasjonalt og så stort problem at i den grad WWF får penger til plastoppsamling, blir det som om musa pisser i havet, sier Myklebust.

Men selv for hvalfangere må det være viktig å se det store i det små.