No man is an island, entire of itself, skrev den engelske dikteren og geistlige John Donne på sykeleiet for snaue 400 år siden. Eit menneske er inga øy, sitt eige heile, lyder det i Åsmund Bjørnstads gjendiktning.

Donnes kontemplasjon over sin egen sykdom kan være til trøst – og også til lærdom – i den sykdomstiden vi plutselig har falt inn i.