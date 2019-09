Sylvi Listhaug (Frp) har kanskje rett i at det blir vanskelig å nå målet om at alt av nybilsalg skal være fossilfritt i 2025. Men ny dieselbil kommer neppe mange til å kjøpe. Det er ikke mye moro å eie dieselbil. Det kan jeg skrive under på – jeg har en selv.

Det er drøyt ti år siden Stoltenberg-regjeringen senket avgiftene på slike biler – for miljøets skyld. Det gjorde det forlokkende å kjøpe dieselbil, så da gjorde mange nettopp det. Faktisk så mange at dieselbiler fremdeles utgjør over halvparten av privatbilparken: 1,3 millioner slike kjører rundt på norske veier. Men hvem har lyst til å kjøpe en dieselbil i dag?