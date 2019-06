«De kan med noen tastetrykk ta livet av selskaper og produkter. Er du beredt?»

Da Amir Moussavian leste beskjeden han hadde fått fra Apple, må gründeren ha forstått at suksessen han hadde bygget opp kunne være i fare. Appen som hjalp foreldre å sette grenser for barnas skjermbruk var en enorm suksess. Den hadde blitt lastet ned tre millioner ganger. Apples digitale markedsplass App-store gjorde det mulig. 80 prosent av appens inntekter kom derfra. Beskjeden fra selskapet viste tydelig at det også hadde makten til å ta alt i fra ham: dersom ikke OurPact ble endret i løpet av 30 dager, ville den stenges ute fra App-store.

Moussavian var ikke alene. The New York Times kunne nylig vise hvordan Apple gjennom det siste året har stengt ute en rekke apper for skjermkontroll fra selskapets digitale markedsplass, App-store. Selskapene hevder Apple stenger dem ute fordi de konkurrerer med Apples egen tjeneste for skjermkontroll - og fordi Apple egentlig ikke ønsker at folk skal bruke mindre tid foran skjermen.