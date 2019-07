Alexandria Ocasio-Cortez (29) har ikke sittet i Representantenes hus lenger enn siden 3. januar. Hun er allerede så kjent at det bare er å skrive eller uttale initialene A.O.C., så vet politisk interesserte amerikanere hvem som menes.

Hun er et håp for mange. USAs progressive håper hun varsler en flodbølge som skal skylle Donald Trump ut av Det hvite hus neste år. President Trump og hans kjernetropper håper at Ocasio-Cortez er nettopp hva de trenger for å bli gjenvalgt.