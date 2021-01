Teknologigantene driver også et spill. Med skattefinansierte velferdsstater som motpart.

Utenfor sjakkbrettet driver teknologigantene også et spill. Med skattefinansierte velferdsstater som motpart.

I skattespillet mot teknologigantene har nasjonalstatene samme problem som meg. De spiller fullstendig forutsigbare trekk etter regler som tar utgangspunkt i hvordan verden så ut for 100 år siden, skriver Marianne Marthinsen (bildet). Foto: Stein Bjørge

Marianne Marthinsen Spaltist

Nå nettopp

Et underlig romjulsfenomen har utviklet seg i Norge. Vi benker oss foran TV-skjermen for å se på at verdenseliten spiller sjakk på en måte som går over hodet på de aller fleste av oss. Torstein Baes mitraljøsekommentering på statskanalen, gjerne akkompagnert av pinnekjøttrester og tørre småkaker, er blitt vel så viktig for den rette julestemningen som Tre nøtter til Askepott for stadig flere.

Ikke ett vondt ord om Askepott, men hva som skjuler seg inne i de nevnte nøttene, begynner å bli nokså forutsigbart. I sjakken, derimot, har hvert eneste trekk potensial til å snu en stilling på hodet.