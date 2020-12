Sorry, kids. Dere må stille opp for bestemor igjen.

Barn og unge ble sviktet i 2020.

Marvin Halleraker

17 minutter siden

Det var ikke grenser for hvor begeistret alle var for ungdommen i slutten av april. Det var like før folk åpnet vinduene fra hjemmekontorene og klappet litt for dem, akkurat som de et par uker før hadde klappet for helsearbeiderne.

– Jeg vil gjerne si til ungdommene våre at vi ikke har glemt dem! sa helseminister Bent Høie (Høyre) i en tale som rørte mange.