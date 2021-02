Rettskommentator Inge D. Hanssen: En ny strafferettssak er det mest aktuelle alternativet for riksadvokaten.

Gjenopptakelseskommisjonen er delt i bevisvurderingen i Baneheia-saken.

Viggo Kristiansen. Foto: Hallgeir Oftedal

Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Nå nettopp

Gjenopptakelseskommisjonens beslutning om å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen kom som en overraskelse på mange av oss, men avgjørelsen er et godt eksempel på at vi har et system for gjenåpning som fungerer.

Likevel er det viktig å minne om at en gjenåpning ikke betyr frifinnelse. Det er det domstolen som avgjør.