Hvorfor sørget hun ikke for flere munnbind?

Sylvi Listhaug kritiserer ikke svikt i beredskapen mot skumle virus. For hun har selv medansvar.

Munnbind, slik Frp-nestleder Sylvi Listhaug og Frp-leder Siv Jensen her demonstrerer bruk av, var mangelvare på mange sykehjem da pandemien rammet. Foto: NTB/Håkon Mosvold Larsen

26. apr. 2021 15:40 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag redegjorde statsminister Erna Solberg for Stortinget. Hun fortalte om koronakommisjonens rapport. I den korte runden etterpå var det særlig én stemme som skilte seg.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre siterte fra rapportens konklusjoner om alvorlig svikt i beredskapen og mangelfull planlegging. Senterpartiets Marit Arnstad viste til at regjeringen visste at pandemi var en sannsynlig og alvorlig trussel. Begge pekte på at Solberg i 2013 gikk til valg på bedre beredskap.