Rett før jul hadde Erna Solberg sin oppsummerende pressekonferanse for landets politiske journalister. Der fikk hun spørsmål om Giske-saken. Fremfor å kommentere den, valgte hun klokt nok å snakke om eget parti. Det var en beroligende forestilling. Hun fortalte at Høyre har jobbet med rutiner og regler, og at politiske karrièrer er blitt stoppet på grunn av det vi nå kjenner som #metoo-problematikk.

Hvor var moderpartiet?

Rutinene har åpenbart ikke vært så gode som Erna Solberg trodde, og hun har heller ikke forsikret seg om det før hun kommenterte temaet. Med det vi nå vet, fremstår det rett og slett som naivt.

Vel er Unge Høyre en egen organisasjon, men det må være lov å tro at moderpartiet interesserer seg for hva som foregår blant de aller yngste i bevegelsen.

Så kom varslene

Bildet som nå tegnes av håndteringen av varslene om avgått Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, er stygt. Selv valgte han, tradisjonen tro, får vi vel si, å trekke seg på Facebook før partiet hadde fått sagt noe som helst.

Unge Høyre fremstår som uprofesjonelt og hjelpeløst.

Generalsekretær Maria Barstad Sanner, som riktignok er ny i jobben og har overtatt en dårlig drevet organisasjon, uttalte først at de ikke har mottatt noen varsler.

Så kom varslene, etter at Riise hadde skrevet på Facebook at de ikke fantes.

Det kunne vært forståelig. Vi har sett flere eksempler på at varsler utløses av at den anklagede selv erkjenner at det har skjedd noe, eller at partiet erkjenner det. Her skjedde begge deler.

Kjent problem i lang tid

Nå viser det seg at tillitsvalgte i partiet har sagt fra, de har varslet om konkrete episoder. Men lite skjedde.

Unge Høyre har sviktet fullstendig i arbeidet med varsler. Slik har organisasjonen lagt veien åpen for at Riises adferd kunne få pågå uforstyrret.

Det vil si, flere rundt partiledelsen har forsøkt å hindre at det oppsto situasjoner som gjorde det mulig at grenser ble trådt over.

Men det er jo absurd at et ungdomsparti har en leder som må fotfølges i frykt for at han skal tre over grensen til politisk engasjerte tenåringer.

I Unge Høyre har de valgt å tilpasse seg lederens dårlige sider fremfor å være tydelige om hva som skal til for å få være leder.

Og selv etter at varslene og bekymringsmeldingene kom, gikk Riise videre i sin politiske karrière, ble gjenvalgt som leder i regjeringspartiets ungdomsorganisasjon og sitter nå på Stortinget frem til 2021. Underveis har partikontoret hatt samtaler med ham, men varslene har ikke nådd frem, og det har skortet på konkrete eksempler.

Krever aktive ledere

Partiene er ikke alene om å sitte og vente på sterke varslere, men det er påfallende hvor passive både Høyre og Arbeiderpartiet har vist at de er. De får bekymringsmeldinger, tar en prat, men gjør ikke så mye mer for å forsikre seg om at ting endrer seg, eller for å undersøke alvorlighetsgrad.

Selv om ingen varsler, finnes det metoder for å utløse at folk velger å fortelle. Det er en lærdom fra høsten at ingen ledere kan nøye seg med å vente på varsler hvis de mistenker at noen oppfører seg ufint mot andre i organisasjonen. Aftenposten forfulgte bekymringsmeldinger og fant varslere. Unge Høyre gjorde det ikke.

Tenåringer og voksne sammen

Det har tatt lang tid før sakene i de politiske partiene kom frem. Dette er, sammen med idretten, kanskje de viktigste arenaene der tenåringer og voksne omgås i alvor og på fest.

Da #metoo veltet over verden, utløste det umiddelbare reaksjoner og opprop fra ulike bransjer og sektorer. Men ikke i politikken.

Det er et sykdomstegn. For det forteller at partilojalitet og misforstått tro på at vi skjønner best hva som gagner våre folk, står i veien for at varslere behandles godt og at kulturer endres raskt nok.

Angår Solberg og Aarseth

Unge Høyre skal få en ny leder, som har en omfattende ryddejobb å ta fatt på. Men dette angår også moderpartiet, generalsekretær John Ragnar Aarset og partileder Erna Solberg. For her har signalene fra toppen enten ikke nådd frem, eller ikke vært tydelige nok. Begge deler er alvorlig.