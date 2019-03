Leder av Representantenes hus, Nancy Pelosi, vil ikke stille president Donald Trump for riksrett, sier hun i et intervju med The Washington Post. Hun mener det vil virke for splittende og at Trump «ikke er verdt det». Skal riksrett være aktuelt, må det være et tverrpolitisk ønske, mener Pelosi.

Utspillet fra Det demokratiske partis høyest rangerte politiker kommer på et påfallende tidspunkt. Den endelige rapporten fra spesialetterforsker Robert Mueller om et mulig samarbeid mellom Trump, hans krets og Russland for å vinne valget i 2016, skal være like om hjørnet. Mange av demokratenes nye medlemmer av institusjonen Pelosi leder, ble valgt nettopp på løftet om å stille Trump for riksrett.