Merkels krise blir Macrons problem Nils Morten Udgaard

For første gang har Frankrike valgt en president med et solid flertall og et meget ærgjerrig program for mer EU-samarbeid – basert på samhandling med Tyskland. Vil president Emmanuel Macron få en slik regjering i Berlin?

Therese Sollien: Slik raknet Merkels plan

Macrons budskap til Tyskland

Der Macron feiet bort de etablerte partiene i Paris ved valgene i sommer, opplevet Berlin ved sitt valg i september at de to store «folkepartiene» – kristeligdemokratene (CDU) og sosialdemokratene (SPD) - vant en lavere samlet velgerandel enn noen gang i tysk etterkrigshistorie: Ned fra 67,2 til 53,4 prosent av stemmene. Forbundskansler Angela Merkel tapte nesten hver fjerde stemme, SPD nesten hver femte – på bare fire år.

På forhånd hadde Macron gått til det uvanlige skritt å advare mot en Berlin-regjering med det sterkt markedsliberale og deregulerende partiet FDP, fridemokratene. De har i årtier vært sterke forkjempere for utvidet EU-samarbeid, men advarer nå både mot tysk betalingsvilje i EU og ikke minst mot en århundregammel fransk tenkning der staten spiller en sentral rolle i næringslivet.

SPD vil forhandle

Og så var det nettopp FDP som for vel en uke siden brøt ut av sonderinger med Merkel om en ny koalisjon, etter strid om tysk støtte til euro-området. En svekket Merkel fikk straks hjelp fra statsoverhodet, forbundspresident Frank-Walter Steinmeier – tidligere utenriksminister for SPD. Vis ansvar og ta ansvar, var hans budskap til sitt gamle parti, som har flere vedtak om IKKE å ikke gå i en ny storkoalisjon med Merkel, som i årene 2005-09 og 2013- 2017. Nå ligger det an til at SPD allikevel vil forhandle om en koalisjon, men med krav om større innflytelse. Tyskland må ta imot Frankrikes utstrakte hånd, krever toppfigurer i partiet.

Martin Meissner / TT / NTB Scanpix

Macron-press mot Merkel

Det er en slik regjering Macron håper at vil bli hans partner i Berlin. Han sier at selv større land i Europa bare kan være virkelig suverene hvis de handler på europeisk nivå – gjerne i ulike konstellasjoner - når kamp mot terror, flyktningspørsmålet, globaliseringen, forsvaret og sikringen av velferdsstaten står på spill. Nå må Tyskland ta imot hans utstrakte hånd, har tyske toppfigurer på venstresiden erklært. «Vi trenger visjoner og skrutrekkere» for å komme videre, har Macron sagt i Berlin – og etterlyst visjonene. Men da møter han en Merkel som er stemplet som «grenseløst pragmatisk og fri for ideologi». Dette er også hennes styrke - og ikke uforenlig med Macrons tanker. Kravet om å gi Macron et svar vokser i Tyskland.

Nederland som skrekkeksempel

I mens grubler SPD om veien videre. De ser til partifellene som i Nederland ble redusert til en fjerdedel – 6 prosent – ved valget i mars. Deretter tok det over syv måneder å få en nederlandsk koalisjon opp å stå.

Den politiske hverdagen endrer seg over alt i Europa, mens brexit i vest og Ukraina i øst utfordrer EU.

Og Merkel: Midt under dragkampen i Berlin drar hun til et lite EU-toppmøte i Brussel for å møte seks land som i sin tid var del av Sovjetunionen. Hun vil vise verden sinnsro.

Nils Morten Udgaard er tidligere utenriksredaktør i Aftenposten