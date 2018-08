Det ble den dramatiske konklusjonen på en av de underligste sakene i vår nære politiske historie. En historie om en nyforelsket fiskeriminister som grunnet bitter konflikt med sin ekskone valgte å sette regjeringens sikkerhetsregler til side.

Presset mot Per Sandberg har vært enormt. Ikke med mange åpne krav om at han måtte trekke seg, men med krav om gode forklaringer på sikkerhetsbruddene. Brudd så åpenbare at tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen har gjort noe så oppsiktsvekkende som å be statsråden om å vurdere sin stilling.