Forfattere som Alf Prøysen og Arne Paasche Aasen har hatt større innflytelse og utbredelse i et halvt hundreår enn de fleste andre diktere. Likevel blir de ennå litt undervurdert som kunstnere. Er det fordi de har hatt en så klar sosial agenda, vært så tilgjengelige i form og skrevet tekster som skulle synges?

Her det stoff og kraft nok for en hel arbeiderbevegelse.

Signe Dons

For noen uker siden satt jeg på en krakk i husmannsstua til Alf Prøysen (1914-1970) i Ringsaker. Fredag ble plassen for øvrig fredet av Riksantikvaren. Da jeg var der, fikk jeg høre Prøysenhusets leder Hogne Moe fortelle om liv og verk. Det sosiale perspektivet i tekstene er slående. Her det stoff og kraft nok for en hel arbeiderbevegelse, tenkte jeg.

Og for et verdighetsstrev og alvor som finnes i en tekst som «Griskokk-trøsta» fra 1948:

«Og arbe´skjemmer ingen, gå trøstig inn i bingen, og trill tel rette båra og stell deg tel å spa.»

Lyden av opprør

Like etter leste jeg Arild Byes nye biografi om Arne Paasche Aasen (1901-1978) - Fra verdensrevolusjon til de nære ting - og lurte på hvorfor jeg nesten ikke har visst noe om hans verk. To generasjoner i min egen nære familie av Arbeiderparti-politikere har sunget hans «Seieren følger våre faner» og «Frihetens forpost», og de synges ennå nesten daglig i arbeiderbevegelsen. I flere etterkrigstiår preget Paasche Aasen norsk radio med slagere som «De nære ting» og «Blåveispiken».

Å skrive enkelt om hverdagslige fenomener er alltid blitt undervurdert, til tross for at det er vanskelig. Å være dikter med en sosial og ideologisk dagsorden har heller ikke stått høyt i kurs, ikke engang om du har nådd ut til halve folket i et halvt århundre. Visediktningen, sanglyrikken, poesien som det blir satt musikk til, har strevet tungt med å bli tatt på alvor som kunst. Både Prøysen og Paasche Aasen skrev dessuten heller tusenvis av artikler i avisene enn å utgi bøker.

Alvoret bakenfor

Det har sittet langt inne for mange å betrakte en angivelig koselig-folkelig visedikter og barnetimeonkel som Alf Prøysen som en alvorlig kunstner. Det plaget ham selv også: «Aner De ikke alvoret bak det jeg farer med, da? Det er alltid noe jeg vil si.»

Ja, han hadde noe å si, fra en annerledes virkelighet enn den han møtte som nasjonalt feiret NRK-kjendis i hovedstaden på 1950- og 1960-tallet, og med sin egen, tabuiserte annerledeshet i form av kjærlighet til menn som en dyp hemmelighet i tillegg.

Prøysen var i alle kanaler som moderne multikunstner, men skrev bare én roman, Trost i taklampa fra 1950, Norges mest solgte i nesten førti år. Klassekampens bokredaktør Bjørn Ivar Fyksen har nylig gjort ferdig en doktoravhandling om boken og lest Prøysen med klasseskiller og bygdehierarki som bakteppe. Prøysen oppfordrer ikke til opprør, men insisterer på å gi husmennene og deres kultur både verdi og verdighet.

Aage Storløkken, NTB scanpix

Slik var det med Arne Paasche Aasen òg. Han var til for noe og noen, som biografen Arild Bye formulerer det. Dette har imidlertid ikke fått litteraturhistorikerne til å vurdere ham med særlig begeistrede blikk. Han blir knapt nevnt, ofte litt nedlatende.

Musikk med en misjon

Bye beskriver Paasche Aasens innsats treffende: «Han ble prismet - mer enn noen annen - for hva denne massebevegelsen førte til av resultater for småfolk.» Kanskje det er det litt instrumentelle og situasjonsbestemte som har ført til at han ikke har fått det lyset og den oppmerksomheten hans innflytelse skulle tilsi.

Det gjelder også Kåre Holt (1916-1997), en annen av arbeiderbevegelsens fremste forfattere. Ved siden av Nordahl Griegs «Til ungdommen» er Holts «De unge slekter» den mest brukte norske arbeidersanglyrikk i dag:

«Over deg sprang en stjerne, dypt i deg sang et hav. Dyr var din drøm om freden som krigen gav.»

Erik Thorberg, NTB scanpix

Kamp om og i språket

Men noe er i ferd med å skje med verdsettingene og vurderingene av litteratur og andre kulturuttrykk som når virkelig mange. Her er det fristende å sitere tittelen på en ny antologi om og med nettopp norsk arbeiderdiktning, redigert av Anne Marit Godal og Leif Høghaug: Alt skal bli forandra. Snart.

Arbeiderdiktet er det sterkeste eksemplet på at klassekamp også er en kamp om og i språket. Dikterne har tatt parti, og det de skriver er uttrykk for klasse, som redaktørene sier det.

Det er hundre dikt i boken, og både Paasche Aasen og Prøysen er med. Boken gir et fascinerende inntrykk av et langt hundreår med sosial kamp for et mer menneskelig og mer rettferdig samfunn. Det er en av de viktigste lange linjer i norsk historie og må aldri glemmes.

Ny politisk poesi

Og diktantologien gir et inntrykk av at det heller ikke vil skje: Etter de høyreekstreme terrorhandlingene rettet mot Arbeiderpartiet og AUF 22. juli 2011, har den politisk og ideologisk engasjerte poesien i Norge blomstret opp igjen som del av dagsaktuell debatt om ekstremisme, utenforskap, fattigdom og likestilling.

Den kommer fra forfattere som Linda Klakken, Lars Ove Seljestad og Nils-Øivind Haagensen. Og fra Frode Grytten, som publiserte «Eit dikt for dei unge» året etter de politisk motiverte terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det slutter slik:

«skyt meg i auget og eg skal sjå verda klarare

skyt meg i øyret og eg skal høre dei nye røystene synge

skyt meg i hjartet og eg skal rope det ut: vår kjærleik lever»

Den lange linjen

Utøya kunne vært det stilleste sted i Norge i dag. Men øya har fått nytt liv takket være kloke, lange prosesser i regi av eieren AUF. Det er blitt et sted som minner besøkende om både de mange aktive tiårene med politisk aktivisme og organisering, og terror og massemord motivert av ytterliggående og konspiratorisk hat. I dag blir øya brukt av en rekke organisasjoner og partier i tillegg til AUF, og er blitt et spesielt sterkt sted å lære om demokratibygging og arbeid mot ekstremisme.

Ja, på en måte er Utøya legemliggjøringen av den lange historiske linjen jeg har nevnt: Den tradisjonsrike og innflytelsesrike politiske diktningen som alltid er blitt så aktivt brukt der, har fått nytt liv og delvis fornyet innhold etter 22.7.11. Det samme har øya selv.

Langs denne lange linjen av kamp for et bedre samfunn har Alf Prøysen og Arne Paasche Aasen fortsatt noe å fortelle, som bakteppe for dagens revitaliserte politiske poesi.