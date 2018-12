Jeg gikk i første klasse og kom en dag gledestrålende hjem til min mor: «Tenk, jeg har ikke den eldste moren i klassen likevel!».

Jeg hadde funnet en i klassen med en eldre mor.

Min mor var 27 da hun fikk meg.

I dag hadde hun vært i den unge enden av foreldreskalaen. Få av mine venner fikk barn så «tidlig», som vi ville kalt det. I byene har alderen på førstegangsfødende passert 30 år.

Lånekasse og prevensjon

Det skyldes flere forhold. Den viktigste er frihets- og likestillingsprosjektet som har vært bygget på Lånekassen og prevensjon. Kvinner kan selv bestemme om de skal få barn, når de skal få dem og hvorvidt de vil bruke 20-årene til å utdanne seg og etablere seg i arbeidslivet. Mange vil det. Mange kan det. Men ikke alle.

Både biologisk og for samfunnet er det en fordel om kvinner får barn i 20-årene. Men når motoren bak utviklingen i retning senere og færre fødsler er som den er, er det ikke sikkert at økonomiske incentiver svarer på det ønsket. For både kvinner og menn er det frihet som ikke kan kjøpes for penger i å kunne velge bort barn, vente med barn og å vente med å bestemme seg for hvem man skal få barn med.

Barnehager og permisjoner

Når norske kvinner og menn fortsetter med å få barn, selv om de kommer senere, er det blant annet fordi våre politikere har lagt godt til rette for det. Rause og gode permisjonsordninger og god og billig barnehagedekning har vært riktige tiltak for å svare på de andre utviklingstrekkene: Friere og mer selvstendige kvinner og økt valgfrihet, i ordets rette betydning, for de fleste.

Penger for barn

Siden Norge og alle andre vestlige land trenger flere barn, som gjerne kommer tidligere, er det naturlig at politikerne diskuterer hvordan det kan skje.

Og siden vi alle regnes som økonomiske mennesker, og vi vet at økonomiske incentiver virker, er det lett å lete i den skuffen når samfunnets behov for barn skal besvares. Med litt flere og bedre overføringer blir det sikkert flere barn, blir logikken da.

Sinnelagsfestivalen

KrF er partiet som har rendyrket denne logikken aller sterkest. I partiet som profilerer seg på at samfunnet må bygge på flere verdier enn de økonomiske, kobles pussig nok barn og antall fødsler fullstendig til økonomi i sin reneste form, nemlig i kontanter.

Engangsstønad og kontantstøtte skal gjøre det lettere å få flere barn, tidlig, samt å være hjemme med dem lengre. Barnetrygden skal gjøre det billigere for alle å ha barn, men økningen begrunnes som et fattigdomstiltak. Det høres så lett ut.

Å følge et KrF-landsmøte gir av og til følelsen av å være til stede på en sinnelagsfestival, og der er jo mye lett. Her er det lange lister med ønsker og millioner til alle som trenger det, samt alle som ligner på dem som trenger det. Her finnes kun sporadiske innslag av debatt om hva som faktisk virker, eller om tiltak kan virke mot sin hensikt, eller mot hverandre.

Skulle noe av dette stå i strid med arbeidslinjen, altså at ingen politikk må bremse motivasjonen til å komme i jobb, er det en fordel i KrF. Når arbeidslinjen nevnes der, er det som en illustrasjon på hvor viktig det er for KrF ikke å prioritere makro foran mikro, samfunnet foran familiene.

Familiepopulisme

Kanskje er det slemt å kalle det familiepopulisme, men vi begynner å nærme oss. Populisme kan defineres som enkle løsninger på komplekse problemer. Den enkleste av alle løsninger er å love mer penger til noe, en løsning statsminister Erna Solberg (H) for øvrig snakker om med forakt – vanligvis.

For når det kommer til KrFs familiepolitikk, er det ikke måte på hvor velvillig Solbergs regjering er, en regjering som ellers liker å profilere seg med nøktern, treffsikker og fornuftig pengebruk.

Som Aftenposten viste i helgen har de rene kontantoverføringene til barnefamiliene økt dramatisk siden 2013. Og mer skal det nok bli når KrF kommer i regjering. Effekten på barnefødslene lar imidlertid vente på seg, for å si det slik. Om færre barnefamilier blir fattige som følge av økningen i barnetrygd, er også høyst usikkert. For til sammen kan KrFs overføringer virke mot det som virkelig hjelper mot fattigdom: Arbeid.

De enkle løsningenes nedside

Når Solberg vanligvis er så skeptisk til enkle løsninger, er det ikke bare fordi de koster. Den ordentlige nedsiden er at de ofte virker mot andre politiske mål. Penger forsvinner som kunne vært brukt på andre gode formål, eller de vrir adferd i uønsket retning.

Solberg-regjeringens mål nummer 1 er å få flere i arbeid. Innvandrerkvinner er en åpenbar gruppe å rette tiltakene mot, underrepresentert i arbeidslivet som de er. De er derimot overrepresentert i tallet på dem som mottar kontantstøtte og engangsstønad for fødsler. Det er sikkert mulig å tenke seg at en økning i disse overføringene motiverer flere til å kvalifisere seg i arbeidslivet. Men det er lite sannasynlig. I verste fall motiverer de til å få flere barn, som i neste instans vokser opp med en dårlig integrert mor, i en familie med for lav inntekt.

Erna Solberg skal forsvare KrFs gjennomslag på dette området. Det er verdt å høre nøye etter på hvordan hun kobler det, og Høyres bekjennelse til arbeidslinjen.