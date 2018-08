Bokhøsten er et norsk ritual: Hundrevis av nye titler kommer ut i løpet av et par hektiske måneder.

Mange forfattere vil helst være i første pulje, slik at boken ikke drukner i mengden. I år begynte bokhøsten i realiteten i juli, og Aftenposten har allerede anmeldt nye titler av Trude Marstein, Ketil Bjørnstad, Nils Chr. Moe-Repstad, Tom Egeland og Erland Kiøsterud. I dag bruker vi kulturdelen for å markere bokhøsten.

Seksuell trakassering

Seksualitet og kjønn er et tydelig motiv i høst. Flere saksprosatitler står i direkte forlengelse av samfunnsdebatten om seksuell trakassering. Anne Bitsch, Peder Kjøs, Ulrikke Falch og Helena Brotkorp kommer med bøker om seksualitetens plass i offentligheten.

Åsne Seierstad har riktignok droppet sine planer om en metoo-bok om Arbeiderpartiet, men Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy skriver om både trakassering og andre konflikter i boken Arbeiderpartiet. Alle skal ned. Aftenpostens egen språkspaltist, Helene Uri, diskuterer forholdet mellom makt, kjønn og språk i boken Hvem sa hva.

To romaner om prostitusjon

Skjønnlitteraturen står sjelden i en slik direkte forlengelse av samfunnsdebatten. Men jeg merker meg at overgrep og seksualitetens grenseland er et vesentlig emne også i den dikteriske sjangeren i høst. I løpet av de neste ukene kommer det to romaner som handler om prostitusjon.

Hovedpersonen i Singularitet av Marita Fossum er en ganske ressurssterk kvinne som bestemmer seg for å bli prostituert. Hun søker å leve et liv på kanten, vil bryte med sin trygge tilværelse. Prostitusjonen er et prosjekt, med andre ord.

I Kinderwhore av Maria Kjos Fonn er prostitusjonen et resultat av overgrep. Det er to vidt forskjellige innfallsvinkler som kan virke gjensidig opplysende.

Hvilke sider ved seksualiteten hører hjemme i offentligheten, og hvordan kan man best snakke om grenseerfaringer der? Helene Guåker prøver ut ulike strategier i diktsamlingen Farvel alle hemmeligheter, som utkommer i midten av august.

Utleverende dagbøker

Virkelighetsdebatten kulminerte i fjor høst med Helga Hjorths roman Fri vilje. Men etterdønningene fortsetter. Debatten er en sentral komponent i Winterkrigen av Janne Drangsholt, som utkommer onsdag.

I romanen Dagbøkene 1996–2018 skildrer Kristian Klausen en forfatter som planlegger å publisere en utleverende dagbok, med alle de forviklinger det kan innebære. Vigdis Hjorth kommer i september med en roman som – ifølge forlaget – handler om en lærer som opplever å bli eksponert i offentligheten på en ganske så ufrivillig måte.

Harmonisk i Norge

Bokhøsten 2018 ser ut til å bli mangfoldig, men emner som er prekære i våre naboland, virker nesten fraværende hos oss.

I Sverige handler kulturdebatten om innvandring, segrering og fremtidssamfunnet. Litteraturredaktør Johannes Baun i danske Weekendavisen følger godt med på norsk litteratur. I dagens Aftenposten skriver han om fraværet av det han kaller «skrik» i vår litteratur, desperate stemmer som kommer inn fra sidelinjen.

Norsk litteratur er fremgangsrik både ute og hjemme, men fremdeles preget av et homogent miljø.