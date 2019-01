Det pågår en tvekamp mellom Vesten og Russland om innflytelse på Balkan.

Det er en seier for EU og NATO og et nederlag for Russland at den langvarige og bisarre striden om retten til å bruke navnet «Makedonia» endelig har funnet sin løsning.

For Vesten er den usannsynlige helten i historien den greske statsministeren Alexis Tsipras.

Mellom

Tsipras greide fredag å skaffe et knapt flertall i nasjonalforsamlingen for en avtale hvor Hellas anerkjenner nabostaten i nord som «Nord-Makedonia».

«En bemerkelsesverdig prestasjon», sier Donald Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver, John Bolton. Men mange grekere ser nå Tsipras som en forræder som undergraver grekernes egen identitet.

Det som gjør at EU, USA og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg jubler, er at Hellas endelig dropper sitt veto mot at EU og NATO innleder medlemskapsforhandlinger med nabolandet.

Flere andre land på Balkan står i kø. Sluttresultatet kan kanskje bli at EU og NATO vil dekke et sammenhengende område fra Nord-Europa til Svartehavet.

Vladimir Putin raser. I forrige uke dro Putin til Beograd og advarte mot forsøk på å stille Serbia overfor «et falskt valg» mellom EU og Russland.

Tsipras – opportunist eller statsmann?

Den greske statsministeren, som startet sin karriere som en kommunistisk studentleder, er nå blitt en del av det gode selskap i Vesten. Det er litt av en overgang. Han ble sett som skurken, en urealistisk fantast, da han i 2015 gikk i strupen på EU under eurokrisen. Den gangen vendte han seg til og med til Moskva for å be om kriselån.

Nå er det nye tider.

Men to av tre grekere er imot navneavtalen.

Hoveddelen av det geografiske området Makedonia ligger i Hellas. Navnet, som er gresk, var betegnelsen på kongeriket til Filip II, mannen som samlet Hellas til ett land drøye 300 år f.Kr. Hans sønn, Alexander den store, var den største av alle makedonere og er Hellas’ nasjonalhelt.

I navneavtalen måtte Hellas akseptere at befolkningen i nabolandet er «makedonere» og at det slaviske hovedspråket i landet blir kalt «makedonsk»

Over hele Hellas har flere hundre tusener marsjert i gatene, og noen regjeringsmedlemmer har trukket seg i protest.

Men det var protester i nabolandet også, da grunnloven ble skrevet om og «Republikken Makedonia» og erstattet med «Republikken Nord-Makedonia».

«De tok risikoen, de nølte ikke med å ofre sine egne interesser for et felles gode», skrev presidenten i EUs råd, Donald Tusk da han gratulerte Tsipras og statsministeren i Nord-Makedonia, Zoran Zaev i en twitter-melding.

Tito drømte om Egeerhavet

Navnestridens første fase kom i 1945 da Jugoslavias landsfader Josip Broz Tito ga den sørligste delrepublikken navnet Makedonia. Den gangen advarte USAs utenriksminister mot navnevalget, som en provokasjon mot Hellas.

Men virkelig bråk ble det først da den tidligere delrepublikken erklærte seg uavhengig under samme navn i 1991. Ytterliggående nasjonalister bar ved til bålet ved å propagandere for et Stor-Makedonia som strakte seg helt til Egeerhavet.

Et slag i luften

Hellas blokkerte derfor forhandlinger om medlemskap i EU og NATO så lenge nabolandet holdt på at «Makedonia» skulle være inngå i navnet. I FN måtte den nye staten nøye seg med å bli kalt FYROM (Former Yugoslavian Republic of Macedonia).

Men gradvis har over 150 land anerkjent grekernes naboland i nord under navnet «Makedonia». Og de fleste innbyggerne som er født der etter 1945, har antagelig alltid brukt betegnelsen «makedonere» om seg selv.

Denne ordbruken er for lengst innarbeidet i i avisspråket verden over. En makedoner er ikke lenger en greker.

Tiden har løpt fra Hellas

I realiteten tapte Hellas navnestriden for lenge siden. Dette har Alexis Tsipras etter hvert skjønt.

Men Hellas er preget av en nasjonal ensomhetsfølelse. «Vi har ingen fettere», sier grekerne, som har vært i krig med samtlige av sine naboland det siste hundreåret – blant annet da størstedelen av Makedonia, inkludert Thessaloniki, igjen ble en del av Hellas i 1913.

Derfor står nasjonalismen sterkt i Hellas, også på venstre fløy.

Men nå har Tsipras skåret gjennom i navnestriden. Etter avstemningen sist fredag sa han at det var «en historisk dag som setter sluttstrek for en strid som skader vår utenrikspolitikk».

Eurokrisen har tydeligvis lært Alexis Tsipras å gi seg når kamper ikke kan vinnes. Et lite land kan ikke i lengden stå alene.