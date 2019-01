På kort tid er striden om hvem som skal bygge fremtidens hyperraske mobilnett blitt trappet kraftig opp.

I løpet av 2018 bestemte Australia, New Zealand og Japan seg for å nekte kinesiske selskaper som Huawei og ZTE å levere utstyr til 5G-utbygging. Det skjer etter et betydelig påtrykk fra USA, og utviklingen tyder på at amerikanerne vinner frem med sine argumenter.

For også i en rekke europeiske land kryper problemstillingen oppover på agendaen. Storbritannias forsvarsminister sa før jul at han var «dypt bekymret» over å slippe til Huawei i 5G-nettet. Det franske selskapet Orange har allerede kunngjort at de ikke vil bruke utstyr fra Huawei, mens tyske Deutsche Telekom «gjennomgår» båndene sine til det kinesiske selskapet.

Sist uke ble det klart at også Norge vurderer tiltak som kan føre til utestengning av kineserne.

De siste tiårene har vært en gullalder for små land. Fremtiden blir neppe like enkel.

5G er en revolusjon

Det er lett å tenke at dette er en overreaksjon. Kinesiske selskaper har levert utstyr til 4G-nettet i en rekke land, deriblant Norge. Huawei viser til at de tilbyr kunder og myndigheter å teste utstyret grundig før det eventuelt kjøpes. Selskapets mobiltelefoner har allerede gjort et stort innhugg i vestlige markeder.

Inge Grødum

En rekke faktorer gjør imidlertid utbyggingen av 5G-nettet langt mer kontroversiell enn tidligere samarbeid. For det første har utfordringene ved Kinas økende innflytelse i verden helt rettmessig fått vesentlig mer oppmerksomhet de siste årene. Det gjelder alt fra kinesiske oppkjøp av selskaper i Vesten til omfanget av spionasje og hackerangrep.

For det andre er 5G-nettet noe langt mer enn rask 4G. Et lekket notat fra USAs nasjonale sikkerhetsetat (NSA) beskriver det som en «endring på linje med oppfinnelsen av Gutenbergs trykkpresse», ifølge Financial Times. Nettet er over 100 ganger raskere enn 4G. Det har også langt større kapasitet og langt lavere forsinkelse, noe som er gull verdt når enheter skal snakke sammen i sanntid (tenk på to selvkjørende biler som skal unngå kræsj).

Det er ventet at 5G-nettet vil være sentralt for å understøtte alt fra transportsystemer, droner og annen infrastruktur til husholdningsapparater og nødnett. Når hele byer og industrier er knyttet sammen via samme nettverk, vil konsekvensene av hackerangrep, sabotasje eller spionasje bli uante. Derfor er det grunn til å ta advarslene fra USA på alvor.

I verste fall er kampen om 5G-utbyggingen mellom Kina og USA bare en liten forsmak på det som kommer

Arrestasjoner i Polen og Canada

Huawei ble grunnlagt av Ren Zhengfei, som frem til 1982 jobbet for den kinesiske hæren. Det er blant årsakene til at selskapet beskyldes for å ha tette bånd til det kinesiske statsapparatet og militæret, noe det selv avviser blankt.

I desember ble Zhengfeis datter Meng Wanzhou, som er Huaweis finansdirektør, arrestert i Canada for å ha brutt sanksjonene mot Iran. I forrige uke fortsatte de dårlige nyhetene for selskapet da Polen siktet en lokal Huawei-direktør for spionasje.

Selskapet ga ham senere sparken, men slike episoder bidrar bare til å forsterke inntrykket av at Huawei ikke er en vanlig bedrift med helkommersielle interesser.

Kina har vist at autoritære regimer kan skape økonomiske mirakler. Heldigvis har demokratiet et ess i ermet.

Kan dra fra Vesten

Dilemmaet for mange land, både i Vesten og andre steder, er at det å nekte kinesiske selskaper å bygge ut 5G, også har nedsider. Én ting er et forsuret forhold til den økonomiske stormakten Kina. En annet faktor er at kinesiske selskaper har satset tungt på 5G og ligger langt fremme teknologisk. Et forbud mot å bruke selskapenes utstyr kan forsinke og fordyre innføringen av 5G, noe som understrekes i en rapport fra analyseselskapet Eurasia Group.

«Det er uklart hvorvidt en koalisjon av ikke-kinesiske infrastrukturleverandører kan tilby hele spekteret av 5G-utstyr kostnadseffektivt og i tide», står det i rapporten.

Kina og andre land som tar i bruk 5G tidlig, kan få konkurransefortrinn som det kan ta tid å reversere, for eksempel ved at de er først ute med å utvikle kunnskap og bygge opp tjenester knyttet til det nye hyperraske nettet.

Mange land risikerer å bli stående i en skvis der de presses av både USA og Kina. Eurasia Group anslår at mindre utviklede land, som er mer avhengige av lave priser enn rike land, vil ende opp med kinesiske selskaper som leverandør i stedet for vestlige selskaper som Ericsson og Nokia.

I verste fall er kampen om 5G-utbyggingen mellom Kina og USA bare en liten forsmak på det som kommer. Rivaliseringen mellom de to økonomiske supermaktene ligger an til å prege verden i lang tid fremover.