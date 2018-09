Hardt brudd? Mykt brudd? Nyvalg? Ny folkeavstemning? Theresa May gjennomlever et mareritt.

– Mine herrer, dere prøver å forhandle frem noe dere ikke er i stand til å forhandle frem. Hvis det likevel ender i noe, vil det aldri bli ratifisert, og blir det ratifisert, vil det ikke fungere.

Sitatet tilskrives en britisk embetsmann som i 1955 deltok på samtalene om å skape et europeisk fellesmarked. Dette oppsto likevel – innenfor rammen av det som da het EF og nå EU – og ble en suksess. Storbritannia meldte seg inn i 1973.

Theresa May har lovet å gjøre utmeldingen til en suksess, og hvem vet? Men foreløpig vil hun kjenne seg igjen i sitatet fra 1955. Forhandlingene er et helvete. Ratifiseringen – parlamentets godkjentstempel – er usikker. Mange briter tviler på fremtiden utenfor EU.

Tiden går og nærmer seg ubønnhørlig mars 2019. Innen da skal Storbritannia ha på plass en avtale om betingelsene for utmeldelse og et rammeverk for det fremtidige forholdet.

EU-toppmøtet i Salzburg nylig skulle gi et gjennombrudd, men endte i fiasko. Det er ikke så vanskelig å få slippe ut av EU, men det er vanskelig å gjøre det på de betingelsene man ønsker seg.

Dessuten svekkes Mays forhandlingskort av splittelse hjemme. Hennes opplegg for en «myk utmelding» lot seg bare med møye tvinge gjennom i regjeringen. Flere statsråder gikk av i protest etterpå.

Canada eller Norge?

Noen konservative medlemmer av Underhuset og regjeringen vil ha en såkalt hard utmelding, det som kalles «Canada-modellen» eller bare «Canada». Den innebærer at fremtidens forhold til EU i utgangspunktet kun blir en frihandelsavtale, en løsning ikke minst store deler av britisk næringsliv frykter.

Implikasjonen vil være at Nord-Irland enten må skilles fra Irland med en reell grense, altså uten helt fri passasje, eller at Nord-Irland må skilles klarere fra resten av Storbritannia ved at grensen går i Irskesjøen.

Andre vil ha en EØS-lignende løsning, som kalles «Norge». Den gir flere muligheter, men innebærer også at britene vil måtte svelge mye fra EU som folkeavstemningen i 2016 handlet om å bryte med.

Spill om Nord-Irland

Atter andre ser nok helst at det såkalte brexit viser seg som et korthus. En god del konservative – i og utenfor parlamentet – stemte jo også for fortsatt EU-medlemskap i 2016.

Det konservative partiet alene gjør situasjonen komplisert nok, men det finnes andre partier som også bidrar til kaos.

Det nordirske DUP, som May er avhengig av for flertall i parlamentet, sier det er for Mays plan. Det mistenkes for ikke å være ærlig. En myk løsning er bedre for nordirsk økonomi, men DUPs største frykt er en sammensmelting av Nord-Irland og Irland på sikt. Den faren kan minskes dersom grensebommene kommer opp igjen langs den irsk-irske grensen.

Labour åpner for ny folkeavstemning

Hva så med det britiske arbeiderpartiet? De fleste, både folkevalgte og velgere, er for EU-medlemskap. Samtidig vegrer Labour seg selvsagt for å gjøre noe som kan kalles manglende respekt for utfallet av folkeavstemningen i 2016.

På partilandsmøtet i Liverpool nå kan Labour likevel vedta en uttalelse som åpner for ny folkeavstemning.

Selv om forslaget til vedtak er rundt formulert, sa skyggefinansminister John McDonnell mandag at en ny avstemning i så fall skal dreie seg om hvordan landet skal forlate EU, ikke om fortsatt medlemskap.

May vurderer trolig nyvalg

Den tverrpolitiske pro-EU-gruppen People’s Vote satte straks i gang arbeidet med å påvirke partiet til å likevel kreve at fortsatt medlemskap skal være et mulig utfall.

Mange spekulerer i at statsminister May i stedet skriver ut nyvalg i høst, med sin myke EU-strategi som hovedtema. Dominic Raab, statsråd for utmelding av EU, sier til britisk presse at denne tanken er «for the birds», britisk slang for vrøvl.

May og hennes folk sa det samme før hun plutselig skrev ut nyvalget som ble holdt i juni 2017. Også da var meningen å styrke posisjonen i EU-forhandlingene, men det slo feil. Selv om de konservative fikk et godt resultat, gjorde Labour det relativt sett bedre. De konservative mistet sitt rene flertall i parlamentet.

Trend mot klart brudd?

May er nå under økt press for å endre strategi fra myk til hard utmelding. En gruppe konservative med økende innflytelse mener dette vil gagne landet mest i det lange løp. Gruppen tror et klart brudd med Brussel gir flere muligheter enn problemer. Eller, de tror kanskje ikke det, egentlig, men de vil i alle fall ha et klart brudd.

Theresa May kan mer eller mindre motvillig ende i dette sporet. I så fall blir det lett å forhandle frem en avtale med EU. Det passerer kanskje også parlamentet, men vil det fungere?