Aftenposten mener: Det er riktig av Merkel å tre til side

«Tiden er kommet for å skrive et nytt kapittel», sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel da hun mandag kunngjorde at hun ikke tar gjenvalg som partileder i det kristeligdemokratiske CDU.

Det har ligget i kortene at dette kunne bli Merkels siste periode som kansler, men nyheten kom likevel som en liten overraskelse. Mens andre ledere har kommet og gått, har Merkel vært en konstant og blitt selve symbolet på stabilitet i internasjonal politikk. Hele 13 år har hun sittet ved makten i Tyskland, en epoke som har vært preget av solid økonomisk vekst og fallende arbeidsledighet.

Heller ikke Merkel er en feilfri politiker, og hun kan rettmessig kritiseres for blant annet manglende resultater i klimapolitikken, og for å ha holdt igjen på viktige og nødvendige reformer av eurosonen under eurokrisen. Merkels beslutning om å holde grensene åpne under flyktningkrisen i 2015 står igjen som den mest omstridte. Det er liten tvil om at den har gått utover kanslerens popularitet.

Det er likevel for enkelt å konkludere med at flyktningkrisen er hovedårsaken til at Merkel nå går av. Snarere handler det om en gradvis økende tretthet med en leder som har sittet uvanlig lenge ved makten. Derfor er det også riktig at Merkel nå trer til side og slipper nye krefter til.

Enhver arvtager vil få store sko å fylle. Det siste tiåret har «Angela Merkel» vært det åpenbare svaret på Henry Kissingers kjente spørsmål om hvem man skal ringe for å snakke med Europa. Til tross for enkelte feilsteg har hun bidratt til å holde EU sammen i en krevende tid. Snarere enn å legge skylden på Brussel når ting går galt, har hun vært villig til å forsvare kompromisser, selv når det har kostet politisk kapital på hjemmebane.

Også Norge mister en viktig alliert når Merkel gir seg. Det er kjent at Merkel kommer godt overens med statsminister Erna Solberg, og i 2017 inviterte hun Norge til G20-møtet i Hamburg som et av få gjesteland. Kansleren har også et nært forhold til NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, og var en viktig pådriver for at han i 2014 ble tilbudt jobben.

Akkurat når Merkel vil tre av, er foreløpig usikkert. Selv sier hun at hun vil sitte ut den inneværende perioden, altså til 2021, men hun risikerer å bli skjøvet ut før. Det kan enten skje fordi regjeringen faller og det må skrives ut nyvalg, eller fordi hun utfordres internt i partiet.

Det som er klart, er at Merkel-epoken går ubønnhørlig mot slutten. Hun vil bli savnet.