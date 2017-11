Igjen har norsk politikks mest omstridte etterkrigspolitiker sørget for at det er ham det dreier seg om. For Carl I. Hagen har jo så inderlig lyst på en plass i Nobelkomiteen, og da må han må han jo få viljen sin, skal vi følge logikken til flertallet i Frps stortingsgruppe.

Slik har lystprinsippet nå erstattet prinsippet om Nobelkomiteens uavhengighet, et prinsipp Frp i over 40 år har vært en konsekvent tilhenger av. For når Carl I. Hagens sårede stolthet ligger i potten, ja, så gjelder visst ikke det lenger.