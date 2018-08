Inge D. Hanssen: Eirik Jensen vil navngi hvem Cappelen tystet på

Eirik Jensen har bedt om et mer aktivt forsvar under ankesaken enn i tingretten. Mye tyder på at han får det.

Forsvarer John Chr. Elden er på hugget allerede i sitt innledningsforedrag. Han hevder at Jensen har rett til å forklare seg om forhold den tidligere politimannen er undergitt taushet om. Det man gjerne kaller sensitive opplysninger. Han vil blant annet fortelle hvem Gjermund Cappelen har tystet på.

Ikke bare det; Jensen må få lov til å snakke om hva han vil i sin frie forklaring – uten innblanding fra aktorer eller andre. Alt for åpne dører.

Mandag fortalte Jensen til Aftenposten at han ønsker «mer trøkk» fra forsvarerne.

Hans gode uvenn

Jensen ønsker dessuten en stans etter sin frie forklaring. Den er ventet å vare i halvannen rettsdag. Han vil høre hva sin gode uvenn Gjermund Cappelen har å si før han igjen går i vitneboksen og er klar til å svare på spørsmål fra aktorene. I så fall tar det uker før vi igjen får høre noe fra Jensen.

I tingretten ble Jensens forklaring delt opp i flere bolker, og presse og tilhørere ble kastet ut og inn, alt ettersom dørene var åpne eller ikke. En slik situasjon ønsker ikke Jensen og hans forsvarere denne gang.

Har funnet nytt baderomsvitne i Jensen-saken

Ny strategi

Hvordan retten vil stille seg til dette, får vi vite torsdag morgen. I verste fall kan retten lukke dørene for hele Jensens forklaring, og det er stikk i strid med hva Jensen og hans advokater ønsker.

Nå tror jeg ikke det kommer til å skje. Den juridiske krangelen om dette er nok et eksempel på den nye strategien til forsvarene: Alt som kan angripes, skal angripes dersom det er til beste for klienten.

Det hemmelige prosjektet

Blant de forhold forsvarerne ønsker opplysninger om, er det såkalte landsomfattende, hemmelige prosjektet som Eirik Jensen ledet i årene fra 2007 til 2013. I tingretten hørte vi til stadighet om dette – uten at vi fikk vite noe som helst om innholdet i prosjektet.

Men viktig må det ha vært; prosjektet var konfirmert av selveste riksadvokaten. Og noe av det første spesialenheten tok beslag i etter pågripelsen av Eirik Jensen, var nettopp dokumentasjon hans om prosjektet.

Alt materialet er stemplet «strengt fortrolig», og siden har ikke Jensen sett noe til det. Forsvarernes anmodning om innsyn er flere ganger blitt avvist av retten.

Eirik Jensen fortalte litt i tingretten om det hemmelige, nasjonale prosjektet som han jobbet med frem til 2011.

Alt skal frem

I tingretten forholdt Eirik Jensen seg til taushetsplikten og fortalte ikke hvilke oppgaver han hadde i forbindelse med prosjektet.

Nå er tonen en annen. Parolen er «alt skal frem».

Tingretten slo fast at prosjektet ikke hadde noen betydning for skyldspørsmålet for Jensen, men kjente altså ikke innholdet.

Det skal bli interessant å se hvordan lagmannsretten vil forholde seg til et krav om åpenhet om prosjektet.

Tilliten til domstolen

For oss vanlig dødelige er det umulig å ha noen formening om prosjektet, annet enn at det må ha vært viktig.

Dersom Eirik Jensens flerårige arbeid med prosjektet kan ha noen som helst betydning for avgjørelsen om han er skyldig eller ikke, må retten og offentligheten få vite hva det dreier seg om.

Skulle Jensen på ny bli dømt til 21 års fengsel, kan taushet rundt temaet svekke tilliten til dommen og domstolen.