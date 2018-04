Med Frode Bergs påstand om at han var i Moskva på kuréroppdrag for Forsvarets etterretningstjeneste, har denne merkelige saken tatt en dramatisk vending.

Hvis Berg snakker sant, avsløres det nå at Etterretningstjenesten fører spioner eller informanter bak «fiendens» linjer. En avsløring som gir et lite glimt inn i de hemmeligste av de norske hemmelighetene. En slik avsløring er ikke bare pinlig. Den viser også at noe må ha gått forferdelig galt i en mildt sagt sensitiv operasjon.