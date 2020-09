KrF var Støres førstevalg. Siden har det floket seg til for ham.

For tre år siden pekte Jonas Gahr Støre på Kristelig Folkeparti som sitt strategiske førstevalg som samarbeidspartner. Det gikk grundig galt. Siden har han vekselvis åpnet og lukket denne døren. Akkurat nå er den lukket. For KrF er blitt et «kristenkonservativt parti», sier Ap-lederen i et intervju med Nationen.