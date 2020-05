I begynnelsen av januar 2013 fikk jeg en telefon fra Statsministerens kontor. På det tidspunktet var jeg statssekretær for SV i Miljøverndepartementet. Den som ringte, kunne fortelle at det nærmet seg NHOs årskonferanse, og statsministeren ville gjerne servere en godbit til norske næringslivsledere i talen sin.

Ideen var at Jens Stoltenberg skulle lekke nyheten om at Norge nå skulle åpne for oljeboring i områdene rundt Jan Mayen.