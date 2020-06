Krisen koronaviruset har utløst, har avslørt at det norske politiske styringssystemet er svekket. Mange av landets fremste politikere er blitt rene lobbyister for ulike næringsinteresser. Tappingen av oljefondet til fordel for etablerte og kanskje utdøende næringer avslører hvor ille det står til.

Denne våren har statlige støttetiltak dominert Stortingets og regjeringens arbeid. Et mønster lar seg avlese: De næringene som får mest, er de som er rikest og best organisert.