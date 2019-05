Olav Olsen

I kalenderen står det at Frp har landsmøte denne helgen. Men det er Sylvi Listhaug som har landsmøte, i rammen av en Frp-samling. Der skal partiets nyvalgte nestleder og nyutnevnte statsråd markere det åpenbare: Frp trenger Listhaug.

Flust med problemer, ingen krise

Av og til er det enklere å ha mange og store problemer, enn ett problem. Har et parti ett problem, som en svak partileder, en enkeltskandale eller noe annet forbipasserende, kan det lamme partiet fullstendig mens det står på.

Når problemene bare blir mange nok, er det ikke så mye annet å gjøre enn å spise elefanten stykkevis og delt og ikke gjøre så mye nummer av det. For Frp har problemene stått i kø det siste året. Men noen krisestemning er ikke å spore.

Personalproblemene

Samtidig med at partifolk kan se oppslutningen nærme seg 10-tallet, kan de dele Frps problemer i to hovedgrupper. Den ene kan merkes personalproblemer. Tre ufrivillige statsrådsavganger på under ett år, en stortingsrepresentant anmeldt for bedrageri, en stortingsrepresentant som har meldt seg ut etter flere metoo-varsler, og flere ulne personalsaker ute i fylkene skulle vært nok til å bringe de fleste organisasjoner i knestående. Ikke Frp. Der reddes stemningen av en miks av et parti som lekker i forbausende liten grad og samling mot fiender på utsiden. Oppfatningen av at mediene er særlig tøffe mot Frp lever fremdeles godt i partiet.

Politiske problemer

Den andre problemgruppen kan merkes politikk. Frp har ikke bare slitt med personalpolitikk, men også ordentlig politikk. Innvandring er vanligvis en knallsak for Frp, men velgerne er ikke helt der for tiden. Tilstrømningen til Norge er minimal, noe som gjør at saken faller på listen over tema for alle velgerne som normalt ikke er veldig engasjert i saken. Legg til at Frp styrer på en politikk som har et bredt stortingsflertall i ryggen, slik at mobiliseringen reduseres til enkeltutspill som ingen egentlig vet hva blir av. Det ville være synd å si at velgerne spretter opp fra sofaen.

Bompenger er en annen vanskelig sak for Frp. Den som hørte Siv Jensen i Politisk kvarter fredag morgen, hørte en partileder som heroisk prøvde å forklare at bilistene i sum har fått det bedre med Frp, rekordøkning i antall bompengestasjoner til tross. Velgerne får knapt med seg mer enn at Frp skulle ønske ting var annerledes, men at de dessverre ikke makter å gjøre noe med det. Bompengemotstanderne som nå samler seg om partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger har mistet tålmodigheten med Frp og utgjør en tøff trussel i for eksempel Bergen.

Redningskvinnen Listhaug

Mot dette bakteppet kommer Sylvi Listhaug kjørende som en redningskvinne. Hun har brukt den siste uken på å bevise sin unike evne til å skape oppmerksomhet om seg selv og partiet. Listhaug har frontet alle Frps viktige debatter den siste uken: Innvandring, IS-kvinner og bompenger.

Likevel, i en del andre partier ville det vært naturlig å vente litt med comeback for en statsråd som måtte gå av fordi hun i realiteten hadde fått stortingsflertallet mot seg. Med Listhaug er det annerledes. Hverken Erna Solberg eller Siv Jensen stengte noen dører for Listhaug etter fjorårets drama. Det lå i kortene at hun kunne komme tilbake. Da hun ble løftet frem som nestlederkandidat etter Per Sandbergs avgang, ble det nesten uunngåelig. Nestledere har relativt åpen vei inn i et statsrådskontor når partiet sitter i regjering. Ingenting tyder heller på at Erna Solberg har spesielt mye imot Listhaug, tross hennes svake rolleforståelse i tiden rundt avgangen. Listhaug aksepterer ikke at en statsråd har et særlig ansvar for å unngå destruktive misforståelser og annet som undergraver det sunne ordskiftet.

Solbergs ro er ikke ensbetydende med at hun kan legge bort bekymringene. Hun samarbeider jo med to andre partier som har hatt nettopp dette comebacket blant sine mørkere fremtidsscenarioer.

Da Sylvi Listhaug gikk av som justisminister, skrev Aftenposten dette på lederplass: Sylvi Listhaug bekreftet at avgangen var riktig

Mørkt for Venstre og KrF

I både Venstre og KrF har Sylvi Listhaugs fravær i regjering vært trukket frem som et salgsargument overfor dem som har tvilt på samarbeidet. Sentrale folk i begge partier har slått fast at hennes avgang gjorde det lettere å snakke frem regjeringssamarbeid. Spørsmålet blir hva de skal si, og hvordan partifolk reagerer, første gangen Listhaug viser frem sin unike evne til å erte på seg alle unntatt sitt eget grunnfjell.

For det må ikke være noen tvil: Denne evnen er en viktig del av innsatsen hun nå skal gjøre for et parti som egentlig er i krise – selv om det ikke ser det selv.