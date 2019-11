Sannelig vant hun ikke i Trygderetten, den sykdomsplagede 59-åringen på vestlandet.

Det var nærmest en tilfeldighet, skal man tro kjennelsen fra juni 2017.

En ganske generell oppfordring om at saken «burde vurderes etter EØS-regelverket», ble starten på trygdeskandalen i Nav.

Dette var ikke fordi hun eller advokaten hennes hadde oppdaget at Nav tok feil. Snarere tvert imot.

Hennes påstand var at hun måtte regnes som bosatt i et EØS-land, selv om hun ikke hadde meldt flytting.

En slags tilfeldighet

Det var neppe riktig.

Men en 31 år gammel oppvakt fullmektig i Trygderetten kom til at dette ikke var så relevant. EØS-lovgivningen gjaldt jo også de som oppholdt seg i annet land, påpekte han.

Og det ble starten på trygdeskandalen.

For mange har jo hatt flaks, når det viser seg at de er feilaktig fratatt ytelser. Hadde de dratt til Marokko i stedet for Spania, ville dommene være riktige.

Med noen ganske få unntak har ingen påberopt seg EØS-regelverket i disse sakene.

De ble reddet av regler knapt noen hadde fått med seg.

Tapte og tapte

Resten av historien er kjent: Nav fortsatte sin praksis, Trygderetten truet med Efta-domstolen, Nav kontaktet departementet og skjønte de hadde dummet seg ut, riksadvokaten ble koblet inn, og voila: En vaskeekte skandale.

En påfallende detalj i dette komplekset er imidlertid hvordan Nav tapte sak etter sak, uten å anke. Ingen av sakene ble brakt inn for lagmannsretten.

Nav valgte samtidig å ignorere dem i behandling av nye saker. De var uenige i Trygderettens nye lovforståelse.

Og det er da man må spørre seg: Hvem er det som har gitt Nav myndighet til å avgjøre når retten tar feil?

For oss andre er det jo motsatt. Rettsstaten hviler på antagelsen om at det er domstolen som til slutt finner ut hva som er rett og galt.

Også Nav, skattemyndigheter, utlendingsmyndigheter og resten av forvaltningen er underlagt dette prinsippet.

I praksis virker det som Nav har innvilget seg andre rettigheter. Jo da, de gjør nok som dommeren sier i den ene, konkrete saken.

Men så kan Nav simpelthen bestemme seg for at dommeren ikke vet hva hun snakker om.

«Feil rettsanvendelse»

Det gjorde Nav for eksempel i 2014. En uføretrygdet 65-åring hadde vunnet i lagmannsretten, og fikk beholde hele pensjonen sin. Nav valgte ikke å anke videre, men sendte i stedet ut følgende rundskriv:

«Dette er etter direktoratets oppfatning feil rettsanvendelse. Dommen er derfor ikke retningsgivende for Navs praksis.»

En lagmannsrettsdom veier som regel tungt som rettskilde, spesielt når det ikke finnes dommer fra Høyesterett. Og langt tyngre enn rundskriv fra Nav. Men Navs saksbehandlere valgte nok å forholde seg til rundskrivet i stedet for rettsavgjørelsen likevel.

Mistet dagpenger

En annen gjenganger i Trygderetten er utlendinger som har giftet seg med nordmenn og får midlertidig arbeidstillatelse, og så blir de arbeidsledige i denne treårsperioden.

Nav har ofte nektet disse dagpenger, fordi oppholdstillatelsen krever at de bor sammen med sin ektefelle. Nav har ment at disse i praksis ikke kan til ta jobb hvor som helst i landet, som dagpengeregelverket krever. På tross av at de selv og ektefellen sier seg villige til å flytte om en jobb skulle dukke opp.

Synes du dette virker urimelig? Trygderetten også. Derfor tapte Nav mange ganger.

Men heller ikke disse sakene ble brakt inn for lagmannsretten.

Saken ble etter hvert løst med enda en ny paragraf i den stadig voksende utlendingsforskriften, i stedet for at Nav rettet seg etter Trygderetten. Eller fikk avklart jusen i lagmannsretten.

Arroganse

Som regel er hensynet til motparten grunnen til at Nav ikke anker når de taper. Det høres jo edelt ut. Men hva med neste mann i samme situasjon?

Praksisen legger i stedet opp til at Nav selv skal ha evne til å korrigere sin juridiske forståelse. Men det er sårbart.

Spesielt når man kan ane en saksbehandlingskultur som handler mer om å få rett enn å ha rett.

Så står man der da, med et Nav som kan ignorere at domstoler og overliggende organer sier de tar feil. Det er nærliggende å kalle slikt arroganse.

I hvert fall bryter det med alminnelig juridisk logikk.

Et underordnet organ skal rette seg etter hva deres overordnede sier, eller ta spørsmålet inn til retten for avklaring. Og rettskraftige dommer skal man rette seg etter. Navs manglende ankepraksis legger dessuten byrden over på oss borgere for å få klarhet i jusen.

Som 59-åringen som påsto hun var bosatt i et EØS-land, Hun tok feil, men var avgjørende for å rette opp i mange års urett. Det var flaks at hun gadd.