«Dette amerikanske blodbadet stopper her og nå», sa Donald Trump i sin innsettelsestale i Washington DC for to og et halvt år siden.

Siden er mer enn 250 amerikanere blitt skutt og drept i masseskytinger på Trumps vakt. Ikke den største posten på drapsstatistikkene, men en betydelig økning, og alvorlig og opprørende fordi den rammer tilfeldige. På skoler og arbeidsplasser, i kirker, synagoger og nattklubber. På konserter og festivaler. Og nå i helgen i et kjøpesenter og i et barområde.