Nazister banker igjen på jødiske dører. Hvorfor lar vi oss ikke skremme?

Dette er et farlig tidstegn.

7 minutter siden

Norge er blant temaene i søndagens ukebrev fra European Jewish Press. Der fordømmer Ronald Lauder – president i World Jewish Congress – en fersk antisemittisk kampanje mot jødiske institusjoner under Yom Kippur. Blant disse en aksjon mot synagogen i Bergstien her i Oslo. Han krever at det reageres sterkere.

Yom Kippur – forsoningsdagen – er den helligste og mest alvorstunge dagen i den jødiske kalenderen. Og nettopp under årets forsoningsdag for en uke siden viste nynazistene i det som så malplassert kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen, frem sitt heslige politiske ansikt.