Fjordbyen er en demokratisk våt drøm

Operastranden åpner akkurat i tide for sommerens første hetebølge. Oslo er blitt en badeby for alle, uansett lommebok.

Nazneen Khan-Østrem Kommentator

Nå nettopp

Med mottoet «life is better when it is elevated» har verdens første gjennomsiktige svømmebasseng åpnet i London. The Sky Pool henger 35 meter over bakken og er en bro mellom to boligtårn.