Har staten mistet troen på oss?

Smittetrykket er lavt. Myndighetenes tillit til borgerne virker ikke mye høyere.

Janssen-vaksinen blir i praksis ikke tilgjengelig for de villige. Foto: Virginia Mayo / AP

Nå nettopp

Forrige søndag rykket hele statsapparatet ut av frykt for at det norske folk skulle ta en twittermelding litt for bokstavelig.

Budskapet «det var den pandemien» fra Folkehelseinstituttets Preben Aavitsland var uheldig, mente helseminister Bent Høie (H).