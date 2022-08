Skal Solberg gjenta Støres og Vedums feil?

Stortinget trenger ikke avbryte ferien. Det holder med et løfte fra Jonas Gahr Støre.

Høyre-leder Erna Solberg besøkte fredag et slakteri i Lillesand for å snakke om strømstøtte til bedrifter.

42 minutter siden

Strømkrisen har dratt seg til i løpet av sommeren. Mandag møtes Stortingets presidentskap for å avgjøre om Stortinget skal kalles inn til et ekstra møte.

For en allerede plaget regjering er det lite fristende. Opposisjonen vil bruke et slikt ekstramøte til å fremstille regjeringen som handlingslammet. Presset internt særlig i Senterpartiet vil bli enda større for kraftigere tiltak.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn